Texas | 46 migranti muoiono su un camion

(Di martedì 28 giugno 2022) Probabilmente a causa del caldo torrido che tocca i 40° di temperatura, 46sono morti a bordo di unabbandonato in, a San Antonio. Le autorità tengono in custodia 3 persone per accertare come è avvenuto l’accaduto. Probabilmente uno dei 3 potrebbe essere colui che guidava il mezzo, scappato prima di essere scoperto. Le indagini sono ancora in corso. Oltre i 46 morti asfissiati dal gran caldo ci sono anche 16 feriti, tra cui quattro bambini, alcuni in condizioni molto critiche. Le vittime si pensa siano entrate illegalmente negli Stati Uniti, avevano tutti una famiglia e cercavano soltanto una vita migliore. A scoprire ildeisono stati gli agenti della Homeland Security Investigation, agenzia specializzata nei casi di traffico di esseri umani. Il New York ...

