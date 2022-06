Tebas: “Lewandowski? Spero di vederlo al Barça nella prossima stagione” (Di martedì 28 giugno 2022) Javier Tebas ha parlato nel corso di una conferenza stampa al Museo delle Leggende di Madrid. Il presidente della Liga si è soffermato anche su Robert Lewandowski. Questo il suo commento: “Spero che giocherà la prossima stagione con il Barcellona. Che segnerà un gol che permetterà loro di vincere il Campionato, che regalerà anche la sua maglia e che la avremo al Museo delle Leggende. Nient’altro. Questo è quello che posso dire. Speriamo che il Barça possa confermare le misure avviate perché ciò significherebbe che può arrivare. Lewandowski è una star, una leggenda del calcio europeo e del Bayern Monaco. Sarebbe importante per il calcio spagnolo”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Javierha parlato nel corso di una conferenza stampa al Museo delle Leggende di Madrid. Il presidente della Liga si è soffermato anche su Robert. Questo il suo commento: “che giocherà lacon il Barcellona. Che segnerà un gol che permetterà loro di vincere il Campionato, che regalerà anche la sua maglia e che la avremo al Museo delle Leggende. Nient’altro. Questo è quello che posso dire. Speriamo che ilpossa confermare le misure avviate perché ciò significherebbe che può arrivare.è una star, una leggenda del calcio europeo e del Bayern Monaco. Sarebbe importante per il calcio spagnolo”. SportFace.

