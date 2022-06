Sinner elimina Wawrinka, Fognini fuori: oggi Berrettini - Sport - quotidiano.net (Di martedì 28 giugno 2022) LONDRA (INGHILTERRA) Missione compiuta per Jannik Sinner, che vola al secondo turno di Wimbledon, terzo Slam della stagione scattato sui campi in erba londinesi. Il 20enne di Sesto Pusteria, numero 10 ... Leggi su quotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) LONDRA (INGHILTERRA) Missione compiuta per Jannik, che vola al secondo turno di Wimbledon, terzo Slam della stagione scattato sui campi in erba londinesi. Il 20enne di Sesto Pusteria, numero 10 ...

