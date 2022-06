Prato: scritte no vax sui muri dell’ospedale e al Centro covid Pegaso (Di martedì 28 giugno 2022) Prato - Tornano le scritte no vax: sono spuntate a Prato al Centro covid Pegaso e all'esterno dell'ospedale. Le scritte, firmate con la doppia cerchiata, sono state apposte sulle pareti esterne dei due edifici presumibilmente durante la notte scorsa, fra lunedì 27 e martedì 28 giugno L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 28 giugno 2022)- Tornano leno vax: sono spuntate aale all'esterno dell'ospedale. Le, firmate con la doppia cerchiata, sono state apposte sulle pareti esterne dei due edifici presumibilmente durante la notte scorsa, fra lunedì 27 e martedì 28 giugno L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Prato: scritte no vax sui muri dell’ospedale e al Centro covid Pegaso - News24Toscana : PRATO - “A Prato, al centro Pegaso, simbolo della lotta al Covid, il delirio no vax continua.… - venti4ore : Prato: scritte no vax al Centro Pegaso - CRToscana : Scritte no vax all’ospedale di Prato. Il presidente del Consiglio regionale: “Solidarietà al ministro Speranza. Il… - corrierefirenze : La condanna del sindaco Biffoni -