Potenza, in un piccolo comune il sindaco apre un bando pubblico per cercare un'assessora donna. Le critiche: «È parità di genere?» (Di martedì 28 giugno 2022) A Ruoti, comune da poco più di 3.300 abitanti in provincia di Potenza, il sindaco Franco Gentilesca ha fatto ricorso ad un avviso pubblico «per la presentazione di candidature per la nomina di una persona di sesso femminile alla carica di assessore». Proprio così. Eletto primo cittadino da pochi giorni, Gentilesca ha appena nominato la giunta affidando a una donna la carica di vicesindaco e alcune importanti deleghe. Avrebbe voluto nominare anche un'assessora, ritenendo che una sola donna fosse troppo poco per una squadra gender balanced, ma non ha trovato nessuna candidata papabile. I requisiti per la candidatura Ecco, dunque, l'avviso pubblico, in cui i sindaco sottolinea« di aver fatto ogni tentativo per ...

