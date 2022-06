Parità di genere, solo il 28% dei manager è donna. E arriva la Certificazione per le aziende più virtuose (Di martedì 28 giugno 2022) I dati dell'Osservatorio 4.manager evidenziano ancora un abisso nelle carriere tra uomini e donne. Bonetti: "Abbiamo una squadra di serie A e la lasciamo in panchina" Leggi su repubblica (Di martedì 28 giugno 2022) I dati dell'Osservatorio 4.evidenziano ancora un abisso nelle carriere tra uomini e donne. Bonetti: "Abbiamo una squadra di serie A e la lasciamo in panchina"

Pubblicità

RaiPlay : Dal Teatro Apollo di Lecce un evento sulla parità di genere e il talento al femminile. “WE/NOI - Storie di donne li… - sara_xai : @s0larpowerr ma sei capace di rispondere al tweet o sai solo citarlo??? comunque il vero femminismo è quello che vuo… - Penny73070896 : @ManfrediPotenti @matteosalvinimi Per le donne è prevista? Vista che si punta su parità di genere e con le tipe che… - Falcerossa : @verso_il_fronte Anche sulle ovaie. Per parità di genere #ZelenskyWarCriminal ci stai sugli organi riproduttivi, qu… - USB_Basilicata : Al Comune di Ruoti “bando di selezione” per una assessora, Pd: “Parità di genere? No, tentativo di bilanciare la gi… -