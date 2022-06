Nigeria: Continua nel silenzio del mondo la mattanza dei cristiani (Di martedì 28 giugno 2022) Due sacerdoti sono stati uccisi durante il fine settimana in Nigeria, uno nello stato di Kaduna e uno nello stato di Edo, ne ha dato notizia la “Catholic news Agency” Fr. Vitus Borogo, sacerdote in servizio nell'arcidiocesi di Kaduna, « è stato ucciso il 25 giugno a Prison Farm, Kujama, lungo Kaduna-Kachia Road, dopo un'irruzione nella fattoria da parte di terroristi», ha affermato il cancelliere dell'arcidiocesi di Kaduna in una dichiarazione condivisa con ACI Africa. Il sacerdote, che aveva 50 anni, era il cappellano cattolico del Politecnico statale di Kaduna. Nello stato di Edo, Padre Christopher Odia « è stato rapito dalla sua canonica nella chiesa cattolica di San Michele, Ikabigbo, Uzairue, intorno alle 6:30 del 26 giugno. Di seguito è stato ucciso dai suoi rapitori» ha annunciato la diocesi di Auchi. Odia aveva 41 anni ed era amministratore di St. Michael's e ... Leggi su panorama (Di martedì 28 giugno 2022) Due sacerdoti sono stati uccisi durante il fine settimana in, uno nello stato di Kaduna e uno nello stato di Edo, ne ha dato notizia la “Catholic news Agency” Fr. Vitus Borogo, sacerdote in servizio nell'arcidiocesi di Kaduna, « è stato ucciso il 25 giugno a Prison Farm, Kujama, lungo Kaduna-Kachia Road, dopo un'irruzione nella fattoria da parte di terroristi», ha affermato il cancelliere dell'arcidiocesi di Kaduna in una dichiarazione condivisa con ACI Africa. Il sacerdote, che aveva 50 anni, era il cappellano cattolico del Politecnico statale di Kaduna. Nello stato di Edo, Padre Christopher Odia « è stato rapito dalla sua canonica nella chiesa cattolica di San Michele, Ikabigbo, Uzairue, intorno alle 6:30 del 26 giugno. Di seguito è stato ucciso dai suoi rapitori» ha annunciato la diocesi di Auchi. Odia aveva 41 anni ed era amministratore di St. Michael's e ...

