Mourinho e il computer chiuso | la foto enigmatica sui social

Pubblicità

nirolsp : @IlarioDiGiovamb @enricocamelio @RadioRadioWeb @Erfaina1988 @dajealessio E poi, ieri Roberto Maida ti ha fermato qu… - Marco90017 : @siamo_la_Roma Sicuro, se sovrapponi le immagini del Computer chiuso di Mourinho e le guardi con un'angolazione di… - Elo9999 : Mourinho il computer chiuso i fogli bianchi CR7 Frattesi Zaniolo Il diavolo che ve carica - AMaggicaRom : RT @_MCMXXVII_: L’ambiente romano siete voi, voi giornalisti di merda che per un computer chiuso fate scoppiare un caso. Fate schifo. I tif… - _MCMXXVII_ : L’ambiente romano siete voi, voi giornalisti di merda che per un computer chiuso fate scoppiare un caso. Fate schif… -

ROMA - Una settimana al ritiro a Trigoria, la Roma si prepara alla nuova stagione per alzare l'asticella e raggiungere nuovi obiettivi. Si sta preparando naturalmente anche Joséche dopo il viaggio con la famiglia in Namibia è tornato a Londra per cominciare a distanza la preparazione alla nuova stagione in ...Da quando la allena Josémi arrabbio meno perché vedo che c'è un senso di appartenenza al ... Io ero al, mi sono alzato e ci siamo abbracciati forte, come quando segna la Roma!". Come ...Mourinho provoca la Roma insoddisfatto del mercato. Tutto nasce da una foto pubblicata tra le Instagram Stories dello Special One ...ROMA - Una settimana al ritiro a Trigoria, la Roma si prepara alla nuova stagione per alzare l'asticella e raggiungere nuovi obiettivi. Si sta preparando naturalmente anche José Mourinho che dopo il v ...