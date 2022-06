Morta Mary T. Mara, il corpo dell’attrice di E.R. e Law and Order sarebbe stato ritrovato in un fiume (Di martedì 28 giugno 2022) A darne notizia è un comunicato della polizia dello stato di New York, ripreso da autorevoli siti come CNN. Addio a Mary Mara: come è Morta l’attrice di E.R. Secondo il comunicato della polizia dello stato di New York, alle ore 8:10 di domenica 26 giugno la polizia avrebbe risposto a una chiamata per un possibile annegamento. “Giungendo sul posto insieme a vigili del fuoco e ambulanza, gli agenti avrebbero trovato un corpo di donna deceduto dentro il fiume St. Lawrence. La vittima – si legge nel counicato – è stata identificata con la 61enne Mary T. Mara di Cape Vincent, NY”. Come si legge nel comunicato, “le prime investigazioni suggeriscono che la donna sia annegata mentre nuotava”. Il corpo della donna non ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 28 giugno 2022) A darne notizia è un comunicato della polizia dellodi New York, ripreso da autorevoli siti come CNN. Addio a: come èl’attrice di E.R. Secondo il comunicato della polizia dellodi New York, alle ore 8:10 di domenica 26 giugno la polizia avrebbe risposto a una chiamata per un possibile annegamento. “Giungendo sul posto insieme a vigili del fuoco e ambulanza, gli agenti avrebbero trovato undi donna deceduto dentro ilSt. Lawrence. La vittima – si legge nel counicato – è stata identificata con la 61enneT.di Cape Vincent, NY”. Come si legge nel comunicato, “le prime investigazioni suggeriscono che la donna sia annegata mentre nuotava”. Ildella donna non ...

