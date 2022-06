Milan, Adli saluta il Bordeaux: “Molti momenti difficili e ho toccato la depressione” (Di martedì 28 giugno 2022) “Abbiamo vissuto Molti momenti difficili e ne continuiamo ancora a vivere, ma contro venti e maree abbiamo sempre sentito l’amore e la devozione del nostro popolo. Sfortunatamente, noi giocatori abbiamo fallito e non ho vergogna a dire che certe persone nel club mi hanno spinto a toccare la depressione, molte altre però mi hanno trasmesso molto amore”. Queste sono le parole scelte da Yacine Adli per salutare il Bordeaux e i suoi tifosi, in vista del suo arrivo al Milan di Stefano Pioli. Il talentino francesi ha ripercorso brevemente la sua avventura con i girondini, a metà tra autorevole e tormentata, conclusa nel peggiore dei modi con una doppia retrocessione della storica società transalpina. Adli ripartirà dunque dal ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) “Abbiamo vissutoe ne continuiamo ancora a vivere, ma contro venti e maree abbiamo sempre sentito l’amore e la devozione del nostro popolo. Sfortunatamente, noi giocatori abbiamo fallito e non ho vergogna a dire che certe persone nel club mi hanno spinto a toccare la, molte altre però mi hanno trasmesso molto amore”. Queste sono le parole scelte da Yacineperre ile i suoi tifosi, in vista del suo arrivo aldi Stefano Pioli. Il talentino francesi ha ripercorso brevemente la sua avventura con i girondini, a metà tra autorevole e tormentata, conclusa nel peggiore dei modi con una doppia retrocessione della storica società transalpina.ripartirà dunque dal ...

