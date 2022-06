Metti nel frullatore un cucchiaino di bicarbonato e aziona: Risultato impeccabile! (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo aver ignorato per un anno intero macchie e sporco che si accumulano nei luoghi più difficili della casa, arriva il momento in cui l’evidenza è tale da doversi rimboccare le maniche, mettersi i guanti e iniziare con acqua, spugne e detersivi, una battaglia che probabilmente riteniamo persa fin dall’inizio. La verità è che bisogna solo conoscere il modo giusto per fare le pulizie, perché in fondo anche questo compito richiede un po’ di fantasia. 10 trucchi intelligenti per velocizzare le pulizie domestiche Detergente fai-da-te per materassi Passiamo un terzo della nostra vita su un materasso sporco. Non dite che è arrivato il momento di pulirlo? Riempiamo un flacone spray con della vodka diluita con acqua e qualche goccia di olio essenziale (aroma a seconda dei gusti). Agitiamo un po’ e spruzziamo sulle macchie del materasso. La vodka elimina i batteri che causano i cattivi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo aver ignorato per un anno intero macchie e sporco che si accumulano nei luoghi più difficili della casa, arriva il momento in cui l’evidenza è tale da doversi rimboccare le maniche, mettersi i guanti e iniziare con acqua, spugne e detersivi, una battaglia che probabilmente riteniamo persa fin dall’inizio. La verità è che bisogna solo conoscere il modo giusto per fare le pulizie, perché in fondo anche questo compito richiede un po’ di fantasia. 10 trucchi intelligenti per velocizzare le pulizie domestiche Detergente fai-da-te per materassi Passiamo un terzo della nostra vita su un materasso sporco. Non dite che è arrivato il momento di pulirlo? Riempiamo un flacone spray con della vodka diluita con acqua e qualche goccia di olio essenziale (aroma a seconda dei gusti). Agitiamo un po’ e spruzziamo sulle macchie del materasso. La vodka elimina i batteri che causano i cattivi ...

