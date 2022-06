La Juventus resiste alla clausola rescissoria di Matthijs de Ligt tra l’interesse del Chelsea (Di martedì 28 giugno 2022) 2022-06-28 14:16:10 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: La Juventus sta resistendo per l’intera clausola rescissoria di 120 milioni di euro se dovesse vendere Matthijs De Ligt questa estate tra gli interessi del Chelsea. Il difensore olandese ha appena due anni di contratto a Torino, ma la squadra italiana è determinata a non lasciarlo partire a buon mercato quest’estate perché cerca di recuperare una cifra importante per rafforzare ulteriormente la propria squadra. Finora sono riusciti ad aggiungere solo Angel di Maria e Paul Pogba a parametro zero. Tuttavia, il Chelsea è determinato a testare quella risoluzione quest’estate. Sono sul mercato per rinforzi difensivi dopo le partenze di ... Leggi su justcalcio (Di martedì 28 giugno 2022) 2022-06-28 14:16:10 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Lastando per l’interadi 120 milioni di euro se dovesse vendereDequesta estate tra gli interessi del. Il difensore olandese ha appena due anni di contratto a Torino, ma la squadra italiana è determinata a non lasciarlo partire a buon mercato quest’estate perché cerca di recuperare una cifra importante per rafforzare ulteriormente la propria squadra. Finora sono riusciti ad aggiungere solo Angel di Maria e Paul Pogba a parametro zero. Tuttavia, ilè determinato a testare quella risoluzione quest’estate. Sono sul mercato per rinforzi difensivi dopo le partenze di ...

