Juventus, il Liverpool su Rabiot: le società in contatto per uno scambio pazzo (Di martedì 28 giugno 2022) La Juventus è sicuramente una delle squadre più attive sul fronte calciomercato. I bianconeri sono scatenati con l'obiettivo di costruire una squadra all'altezza da consegnare all'allenatore Massimiliano Allegri. Si registrano principalmente le manovre in attacco, si avvicina l'ufficialità dell'arrivo di Di Maria e continuano i contatti con la Roma per Nicolò Zaniolo. A centrocampo è solo da ufficializzare il ritorno di Paul Pogba. L'allenatore Allegri ha chiesto l'arrivo di un altro centrocampista, secondo voci provenienti dall'Inghilterra i bianconeri avrebbero avviato una trattativa con il Liverpool per concludere uno scambio. I Reds si sono fatti avanti per Rabiot e avrebbero proposto Naby Keita. I due calciatori sono in scadenza di contratto nel 2023 e la valutazione è molto simile, circa 20 milioni di euro.

