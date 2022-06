Incendi a Roma e Provincia, gli interventi e le polemiche (Di martedì 28 giugno 2022) Non solo il maxi rogo nel rimessaggio camper sull'Uurelia. Sono almeno nove gli interventi dei vigili del fuoco nella giornata di martedì per spegnere gli Incendi di vegetazione che interessano il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) Non solo il maxi rogo nel rimessaggio camper sull'Uurelia. Sono almeno nove glidei vigili del fuoco nella giornata di martedì per spegnere glidi vegetazione che interessano il ...

Pubblicità

vigilidelfuoco : #Roma, incendi vegetazione: 193 interventi svolti da ieri, 350 #vigilidelfuoco in azione su più fronti. Nelle foto… - Viminale : #Incendi a #Roma, #Lamorgese ringrazia i @vigilidelfuoco per «impegno, sacrificio, e professionalità in una durissi… - vigilidelfuoco : “Un boato tra la sterpaglia in fiamme e il cappello della bombola che vola in aria”. È un rischio per le squadre di… - lupazzottu : RT @BaldinoVittoria: Ringrazio i @vigilidelfuoco, le forze dell'ordine, gli operatori e i tanti volontari che in queste ore sono impegnati… - stellasalemi : @creuscher Tesoro, guarda che 40 gradi a Roma e lo scirocco non sono eventi nuovi. Da che ne ho memoria tutte le es… -