Grande Fratello Vip: svelate le iniziali di un altro concorrente ufficiale (Di martedì 28 giugno 2022) Chi ci sarà nel cast della settima edizione del Grande Fratello Vip? Il portale televisivo TvBlog ha assicurato che Alfonso Signorini sta attualmente lavorando per un cast con "volti per certi versi lontani da quelle zone che erano la casa dei concorrenti delle precedenti edizioni". Pare infatti che quest'anno il conduttore abbia voglia di dare più spazio alle storie di vita dei concorrenti "non per forza frequentatori di riviste di gossip". "Ecco dunque che il direttore artistico e deus ex machina di questo programma Alfonso Signorini, ha lavorato e sta lavorando alacremente per comporre un cast molto diverso rispetto alle altre edizioni di questo programma realizzato con l'amabile ed industrialmente abile collaborazione della Endemol Shine Italy. Un cast che, secondo quanto apprendiamo, vedrà al suo interno tanti volti per certi versi lontani da ...

