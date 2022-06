Genoa, colpo Coda dal Lecce: i dettagli (Di martedì 28 giugno 2022) Il Genoa chiude un ottimo colpo per l’attacco: accordo trovato per Massimo Coda del Lecce, pronto un contratto triennale Il Genoa piazza il colpo da 90 per la prossima Serie B. I rossoblù hanno trovato l’accordo con il Lecce per Massimo Coda. All’attaccante verrà fatto un contratto triennale e sarà uno dei rinforzi offensivi della squadra di Blessin. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) Ilchiude un ottimoper l’attacco: accordo trovato per Massimodel, pronto un contratto triennale Ilpiazza ilda 90 per la prossima Serie B. I rossoblù hanno trovato l’accordo con ilper Massimo. All’attaccante verrà fatto un contratto triennale e sarà uno dei rinforzi offensivi della squadra di Blessin. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Grifoman1 : RT @Grifoman1: COLPO A SORPRESA! Il Genoa potrebbe cambiare il suo organigramma nei prossimi giorni e il ruolo di Johannes Spors diventare… - Grifoman1 : COLPO A SORPRESA! Il Genoa potrebbe cambiare il suo organigramma nei prossimi giorni e il ruolo di Johannes Spors d… - teoocchiuto : #calciomercato #SerieB | Bel colpo della @TernanaOfficial: Di Tacchio dalla Salernitana. Attesa ufficialità per… - J_network24 : ??#Calciomercato | ????Ultimi dettagli per il colpo #Cambiaso dal #Genoa - ZonaBianconeri : RT @serieAnews_com: ?? La #Juventus trova l'accordo col #Genoa per Andrea #Cambiaso: in arrivo il colpo in difesa. Cifre e dettagli https:… -

Juventus, arriva l'accelerata per Cambiaso La Juventus ha pronto il colpo per la corsia di sinistra in difesa. Arriverà infatti presto in bianconero Andrea Cambiaso , esterno azzurro classe 2000 di proprietà del Genoa , che di fatto andrà a sostituire il partente Luca ... Toro, primo colpo in attacco: preso Pellegri ... è il primo colpo del mercato. Mancava la firma del classe 2001, che si è legato con i granata per ... quattro anni fa il Monaco ne sborsò oltre 30 per strapparlo al Genoa. Pellegri dovrà raccogliere un'... La Repubblica Calciomercato Juventus, maxi intreccio col Genoa: terzo colpo in arrivo Il club di Agnelli ora è concentrato sulla difesa e in attesa di chiarire la questione legata a de Ligt, Cherubini vuole chiudere la pratica legata a Andrea Cambiaso, terzino destro in uscita dal ... Juve-Cambiaso, trattativa in dirittura d’arrivo: cosa manca per la chiusura A lasciargli il posto potrebbe essere Luca Pellegrini che, arrivato dalla Roma nello scambio con Spinazzola, non è riuscito a lasciare il segno e sarebbe finito fuori dal progetto tecnico Stando a qua ... La Juventus ha pronto ilper la corsia di sinistra in difesa. Arriverà infatti presto in bianconero Andrea Cambiaso , esterno azzurro classe 2000 di proprietà del, che di fatto andrà a sostituire il partente Luca ...... è il primodel mercato. Mancava la firma del classe 2001, che si è legato con i granata per ... quattro anni fa il Monaco ne sborsò oltre 30 per strapparlo al. Pellegri dovrà raccogliere un'... Genoa, colpo Coda: i gol per la promozione Il club di Agnelli ora è concentrato sulla difesa e in attesa di chiarire la questione legata a de Ligt, Cherubini vuole chiudere la pratica legata a Andrea Cambiaso, terzino destro in uscita dal ...A lasciargli il posto potrebbe essere Luca Pellegrini che, arrivato dalla Roma nello scambio con Spinazzola, non è riuscito a lasciare il segno e sarebbe finito fuori dal progetto tecnico Stando a qua ...