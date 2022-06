Gas, crescono stoccaggi in Italia: oggi +84 mln m3 (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Proseguono a ritmo sostenuto le iniezioni di gas negli stoccaggi Italiani: oggi la previsione è di circa 84 milioni di metri cubi. Si continua a notare l’effetto Snam, incaricata la scorsa settimana dal Mite di contribuire al riempimento nel mese di giugno, a integrazione degli impegni degli operatori. In cinque giorni, l’azienda ha contribuito per circa 260 milioni di metri cubi. Secondo i dati Gie, il livello di riempimento degli stoccaggi Italiani ha superato il 57%, attestandosi al 57,22%. oggi, secondo i dati di Snam, visionati dall’Adnkronos, la previsione di gas immesso in rete per fine giornata è di circa 252 milioni di metri cubi a fronte di una domanda di 173 milioni di metri cubi. Stabili i flussi di importazione da Mazara del Vallo, l’entry point del gas ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Proseguono a ritmo sostenuto le iniezioni di gas neglini:la previsione è di circa 84 milioni di metri cubi. Si continua a notare l’effetto Snam, incaricata la scorsa settimana dal Mite di contribuire al riempimento nel mese di giugno, a integrazione degli impegni degli operatori. In cinque giorni, l’azienda ha contribuito per circa 260 milioni di metri cubi. Secondo i dati Gie, il livello di riempimento deglini ha superato il 57%, attestandosi al 57,22%., secondo i dati di Snam, visionati dall’Adnkronos, la previsione di gas immesso in rete per fine giornata è di circa 252 milioni di metri cubi a fronte di una domanda di 173 milioni di metri cubi. Stabili i flussi di importazione da Mazara del Vallo, l’entry point del gas ...

