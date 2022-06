Francia-Israele oggi in tv: orario e diretta streaming semifinale Europei Under 19 2022 (Di martedì 28 giugno 2022) La Francia affronta Israele in semifinale agli Europei Under 19 2022. I transalpini hanno vinto tutte le partite del Gruppo A, mentre Israele ha chiuso al secondo posto il Gruppo B con una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Appuntamento oggi, martedì 28 giugno, alle ore 20. La partita verrà trasmessa in diretta su Rai Sport e in streaming su UEFA.tv. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Laaffrontainagli19. I transalpini hanno vinto tutte le partite del Gruppo A, mentreha chiuso al secondo posto il Gruppo B con una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Appuntamento, martedì 28 giugno, alle ore 20. La partita verrà trasmessa insu Rai Sport e insu UEFA.tv. SportFace.

