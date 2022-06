Edoardo Tavassi torna in studio dopo l’infortunio Ilary si sbilancia

(Di martedì 28 giugno 2022)inStasera a L’Isola dei Famosi oltre a conoscere il vincitore di questa edizione, abbiamo avuto il piacere di rivedere anche Edaordo. L’ex naufrago, che la scorsa settimana a un passo dalla finale è stato costretto a lasciare per un infortunio, ha fatto il suo ritorno in Italia. Così oggi L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

IlContiAndrea : Carmen Di Pietro, Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. I tre finalisti perfetti #Isola - tzfosmiles : Edoardo Tavassi da piccolo e Franci Oppini da piccolo. solo io li vedo identici??? - lisanonmarialu1 : Che vinca Vaporidis, anche a nome di Edoardo Tavassi, il trio finale doveva essere quello con Carmen #Isola - ChiaraMilone2 : RT @ziabudidde: #isola Edoardo Tavassi lo vogliamo come prossimo concorrente del GFVIP - ginaadoreyou : RT @ziabudidde: #isola Edoardo Tavassi lo vogliamo come prossimo concorrente del GFVIP -

Dopo l'improvviso ritiro di, uno dei favoriti alla vittoria che si è fatto da parte per un infortunio al ginocchio, ad affrontarsi alla finalissima sono in sei: Luca Daffrè, Maria ...... chi è / Nick Luciani fuori dai giochi Luca e Maria Laura in nomination Dopo aver abbandonato tra le lacrime l'Isola dei Famosi 2022 durante la semifinale,questa sera ha fatto il ...Partecipare nuovamente a distanza di 6 anni dalla prima volta ha portato alla naufraga (quarta classificata di questa edizione) un’esperienza totalmente nuova, ricca e con un pizzico di sentimento, ...Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria mette spalle al muro i due naufraghi: "Gira voce di un vostro flirt" Ha appena fatto il suo ingresso nello studio del ...