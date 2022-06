Del Vecchio, storia imprenditoriale da romanzo. Ma dal presidente di Confindustria neppure una parola (Di martedì 28 giugno 2022) Carlo Bonomi se la cava con un “retweet” della già di per sé laconica nota di Confindustria dedicata alla scomparsa di Leonardo Del Vecchio, uno dei più importanti imprenditori italiani dell’ultimo secolo. Il presidente di Confindustria, di suo, non dice nulla. Eppure ieri le agenzie esplodevano di dichiarazioni di politici, imprenditori, colleghi, amici, ex presidenti di viale dell’Astronomia. Del resto, seppur con qualche macchiolina (un paio di accordi con l’Agenzia delle Entrate da centinaia di milioni per chiudere dei contenzioso sull’elusioni di versamenti fiscali miliardari ), la carriera imprenditoriale di Del Vecchio è stata gloriosa e romanzesca. Nato povero, orfano di padre e dopo alcuni anni trascorsi in orfanotrofio, Del Vecchio, con abnegazione e talento, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Carlo Bonomi se la cava con un “retweet” della già di per sé laconica nota didedicata alla scomparsa di Leonardo Del, uno dei più importanti imprenditori italiani dell’ultimo secolo. Ildi, di suo, non dice nulla. Eppure ieri le agenzie esplodevano di dichiarazioni di politici, imprenditori, colleghi, amici, ex presidenti di viale dell’Astronomia. Del resto, seppur con qualche macchiolina (un paio di accordi con l’Agenzia delle Entrate da centinaia di milioni per chiudere dei contenzioso sull’elusioni di versamenti fiscali miliardari ), la carrieradi Delè stata gloriosa e romanzesca. Nato povero, orfano di padre e dopo alcuni anni trascorsi in orfanotrofio, Del, con abnegazione e talento, ...

Agenzia_Ansa : E' morto Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e attuale presidente di EssilorLuxottica. L'imprenditore avev… - Corriere : È morto Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica aveva 87 anni - aldotorchiaro : Un pensiero per Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica scomparso oggi a 87 anni. La sua vita è già leggend… - MaurilioVitto : RT @Ci1812: Gli operai ai cancelli, nella sede di Agordo, sono vestiti a lutto : e’ morto il loro secondo padre, dicono. Questa e’ la vera… - xrjnvp97sf : RT @GuidoCrosetto: Del Vecchio è stato il primo contribuente d’Italia per anni. Significa che con le sue tasse (come con le nostre ma in mi… -