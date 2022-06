Calendario definito per Samsung Galaxy S22 sull’aggiornamento Android 13 (Di martedì 28 giugno 2022) Abbiamo alcune conferme importanti sul fatto che il Samsung Galaxy S22 sia destinato a ricevere l’aggiornamento con Android 13 entro tempistiche precise. Discorso che arricchisce quanto riportato alcuni giorni fa con un altro articolo e che, a conti fatti, rende necessarie alcune considerazioni a margine per chi da tempo è in attesa del pacchetto software. Vediamo come stanno le cose, in attesa di ulteriori riscontri che renderanno più chiara la situazione anche qui in Italia, in base a quanto è stato deciso dal produttore asiatico negli ultimi giorni. Cosa sappiamo sul Samsung Galaxy S22 e sui tempi di rilascio dell’aggiornamento Android 13 Secondo quanto riportato da SamMobile, in effetti, la storia dovrebbe essere più chiara di quanto si pensi. Come si poteva facilmente ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 giugno 2022) Abbiamo alcune conferme importanti sul fatto che ilS22 sia destinato a ricevere l’aggiornamento con13 entro tempistiche precise. Discorso che arricchisce quanto riportato alcuni giorni fa con un altro articolo e che, a conti fatti, rende necessarie alcune considerazioni a margine per chi da tempo è in attesa del pacchetto software. Vediamo come stanno le cose, in attesa di ulteriori riscontri che renderanno più chiara la situazione anche qui in Italia, in base a quanto è stato deciso dal produttore asiatico negli ultimi giorni. Cosa sappiamo sulS22 e sui tempi di rilascio dell’aggiornamento13 Secondo quanto riportato da SamMobile, in effetti, la storia dovrebbe essere più chiara di quanto si pensi. Come si poteva facilmente ...

