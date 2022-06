Calenda vs Meloni: “Draghi incapace? Sparate da chi non ha mai gestito nulla…” (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – “Non ho ben capito quando avresti dimostrato una qualsiasi capacità di governo. Cosa hai governato? Perché è del tutto legittimo prendere posizione anche duramente contro il governo, ma dare dell’incapace a Draghi, non avendo gestito mai nulla è un poco fuori misura”. Carlo Calenda ribatte così via Twitter a un post di Giorgia Meloni in cui la leader di Fdi attacca il governo. Scrive Meloni: “Ora, Ministri inadeguati e nostalgici del lockdown minacciano di chiudere i rubinetti agli italiani e di istituire zone rosse. Possibile che, ogni volta, questo Governo di incapaci debba far pagare agli italiani la sua inettitudine?”. E Calenda prosegue: “Aggiungo una cosa Giorgia. A queste Sparate non si accompagna mai una proposta ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – “Non ho ben capito quando avresti dimostrato una qualsiasi capacità di governo. Cosa hai governato? Perché è del tutto legittimo prendere posizione anche duramente contro il governo, ma dare dell’, non avendomai nulla è un poco fuori misura”. Carloribatte così via Twitter a un post di Giorgiain cui la leader di Fdi attacca il governo. Scrive: “Ora, Ministri inadeguati e nostalgici del lockdown minacciano di chiudere i rubinetti agli italiani e di istituire zone rosse. Possibile che, ogni volta, questo Governo di incapaci debba far pagare agli italiani la sua inettitudine?”. Eprosegue: “Aggiungo una cosa Giorgia. A questenon si accompagna mai una proposta ...

Pubblicità

ItaliaViva : Calenda voleva andare a elezioni al tempo del Papeete: uno straordinario acume politico. Se avessimo fatto le elezi… - fattoquotidiano : Nonostante i proclami pubblici di Matteo Renzi e Carlo Calenda – i loro “mai con Meloni” e “mai con Salvini” – anch… - telodogratis : Calenda vs Meloni: “Draghi incapace? Sparate da chi non ha mai gestito nulla…” - zazoomblog : Calenda vs Meloni: “Draghi incapace? Sparate da chi non ha mai gestito nulla…” - #Calenda #Meloni: #“Draghi… - michelenizza1 : Scontro tra Meloni e Calenda - la civetta sul como'. -