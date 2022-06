Caldo e afa in tutta Italia. Temporali al Nord, ma la siccità impera (Di martedì 28 giugno 2022) L’Italia continua a essere stretta nella morsa di Caldo e afa, con temperature ampiamente superiori alla media stagionale del periodo. Ma non mancano grandinate. Il Caldo e l’afa non mollano l’Italia, stretta nella morsa dell’anticiclone africano Caronte. Anche nella settimana appena iniziata le temperature si manterranno ben al di sopra della media stagionale con picchi che supereranno facilmente i 40° gradi. Il ministero della Salute lancia l’allarme. Per oggi 28 giugno le città ad elevato rischio (rosse) sono 12 e 9 sono arancioni. Solo 5 – Brescia, Bolzano, Genova, Milano e Torino – saranno appena più fresche (giallo). Foto Ansa/Ciro FuscoMercoledì 29 giugno ben 19 città saranno da bollino rosso per il gran Caldo. Fra queste ci sono Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, ... Leggi su velvetmag (Di martedì 28 giugno 2022) L’continua a essere stretta nella morsa die afa, con temperature ampiamente superiori alla media stagionale del periodo. Ma non mancano grandinate. Ile l’afa non mollano l’, stretta nella morsa dell’anticiclone africano Caronte. Anche nella settimana appena iniziata le temperature si manterranno ben al di sopra della media stagionale con picchi che supereranno facilmente i 40° gradi. Il ministero della Salute lancia l’allarme. Per oggi 28 giugno le città ad elevato rischio (rosse) sono 12 e 9 sono arancioni. Solo 5 – Brescia, Bolzano, Genova, Milano e Torino – saranno appena più fresche (giallo). Foto Ansa/Ciro FuscoMercoledì 29 giugno ben 19 città saranno da bollino rosso per il gran. Fra queste ci sono Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, ...

