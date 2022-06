(Di martedì 28 giugno 2022) Le strade die dellosi separano. Annunciata in questi minuti la risoluzionedel contratto che legava il tecnico italo brasiliano ai liguri per altri due anni. ...

Pubblicità

glooit : Calcio: rescissione consensuale tra Spezia e Thiago Motta leggi su Gloo - GazzettadellaSp : Spezia Calcio, ufficiale la rescissione con Motta - CittadinoOnline : Rescissione consensuale tra Terzi e l'Acn Siena - - ZonaBianconeri : RT @lucsazzo: Pare che #pirlo abbia richiesto #ramsey al #karagumruk.. bhe a sto punto famolo paga per intero senza rescissione!! #juve #Ju… - lucsazzo : Pare che #pirlo abbia richiesto #ramsey al #karagumruk.. bhe a sto punto famolo paga per intero senza rescissione!!… -

Agenzia ANSA

Le strade di Thiago Motta e dello Speziasi separano. Annunciata in questi minuti la risoluzione consensuale del contratto che legava il tecnico italo brasiliano ai liguri per altri due anni. Motta lascia dopo una sola stagione di ...Il quale avrebbe chiesto il pagamento di tutte le spettanze previste dal contratto per dare il via libera alla. Ma si tratta di una cifra che, secondo 'El Pais', sfiorerebbe i 200 milioni ... Calcio: rescissione consensuale tra Spezia e Thiago Motta - Calcio (ANSA) - LA SPEZIA, 28 GIU - Le strade di Thiago Motta e dello Spezia Calcio si separano. Annunciata in questi minuti la risoluzione consensuale del contratto che legava il tecnico italo brasiliano ai ...Lo Spezia ha comunicato, sul proprio sito ufficiale, la rescissione del contratto dell'allenatore Thiago Motta e del suo staff.