Addio a Mary Mara: muore annegata l'attrice di E.R., Criminal Minds e Law & Order (Di martedì 28 giugno 2022) l'attrice statunitense Mary Mara, nota per i ruoli in "E.R. – Medici in prima linea", "Criminal Minds", "Ray Donovan" e "Law & Order", è morta all'età di 61 anni. I funzionari della polizia dello stato di New York, come riferisce "The Hollywood Reporter", hanno precisato che il corpo di Mara è stato scoperto nel fiume San Lorenzo a Cape Vincent la mattina di domenica 26 giugno. L'indagine preliminare suggerisce che l'attrice sia annegata mentre nuotava. Secondo il rapporto della polizia, non ci sono segni di violenza sul cadavere, che è stato trasportato all'ufficio del medico legale della contea di Jefferson dove l'autopsia determinerà la causa ufficiale del decesso.

