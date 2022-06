Yusupha | il migrante di 35 anni morto nella baracca in fiamme

(Di lunedì 27 giugno 2022) Unstanotte a causa dell'incendio di due baracche avvenuto nel Gran Ghetto, nelle campagne tra San Severo, Foggia e Rignano Garganico., undel Gambia, abitava lì, in quelle...

Le fiamme hanno raggiunto due baracche distruggendole e intrappolando il giovane migrante tra le lamiere, che purtroppo è deceduto carbonizzato. La notizia è stata riportata dalla Lega dei Braccianti, ...2 minuti per la letturaTragedia a Rignano Garganico, in provincia di Foggia, dove un uomo di 35 anni è morto in un incendio divampato all’alba e che ha distrutto due baracche nell’insediamento spontan ...