X Factor | Fedez e Ambra Angiolini hanno litigato? In che rapporti sono? La risposta tramite Instagram chiarisce le cose

(Di lunedì 27 giugno 2022)faranno parte della giuria di X; da tempo si vocifera in merito ai loro, che secondo molti sarebbero incrinatissimi! Ma è vero? Cosa è successo? Leggi anche: Michelle Hunziker sempre più vicina a Eros Ramazzotti e felice con il nuovo fidanzato Giovanni: la frecciatina di Tomaso Trussardi (FOTO)...

Pubblicità

RegalinoV : Fedez e Ambra: il rapper racconta la verità sul loro rapporto - AllMusicItalia : X Factor 2022: Fedez parla attraverso le pagine social del programma e svela una discussione ma anche il suo giudic… - VanityFairIt : Il nuovo giudice di X Factor ha trascorso la serata con la fidanzata, Fedez e Chiara Ferragni. E ora la relazione c… -

contro Ambra Angiolini Tutto è possibile, adesso sembra che alla vigilia di Xtra i due ci sia una fortissima tensione. Forse irrisolvibile. Ma il marito di Chiara Ferragni fa chiarezza ...Frizioni tra Ambra ead XSpunta un'indiscrezione https://t.co/ff6A661T9T #ambra ##xfactor BlogTivvu.com (@blogtivvu) June 8, 2022C'è davvero poca simpatia tra Fedez e Ambra Angiolini a X Factor Ecco che cosa ha detto il rapper in proposito.X Factor 2022 si sta preparando a dare il via alla prossima edizione. E come già annunciato quest'anno il talent firmato Sky potrà contare su una furia tutta nuova: Fedez, Rkomi, Dargen D'Amico e Ambr ...