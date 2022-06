Wimbledon, Sinner vola all'esordio: battuto Wawrinka (Di lunedì 27 giugno 2022) LONDRA - Ottimo esordio per Jannik Sinner che passa al secondo turno di Wimbledon , terzo Grande Slam della stagione, battendo Stan Wawrinka . Partita combattuta per l 'altoatesino, numero 13 del ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 27 giugno 2022) LONDRA - Ottimoper Jannikche passa al secondo turno di, terzo Grande Slam della stagione, battendo Stan. Partita combattuta per l 'altoatesino, numero 13 del ...

Pubblicità

Eurosport_IT : OTTIMO ESORDIO PER JANNIK! ???? Sinner batte Wawrinka in 4 set e conquista il 2° turno a Wimbledon! ????????… - Eurosport_IT : Fateci divertire, ragazzi!! ???????? Sinner lancia la volata a Berrettini -> - FiorinoLuca : Italiani in campo oggi a #Wimbledon in singolare Vavassori ???? vs Tiafoe ???? Fognini ???? vs Griekspoor ???? Sinner… - filglor : RT @Eurosport_IT: OTTIMO ESORDIO PER JANNIK! ???? Sinner batte Wawrinka in 4 set e conquista il 2° turno a Wimbledon! ???????? #EurosportTENNI… - Sport__h24 : RT @Eurosport_IT: OTTIMO ESORDIO PER JANNIK! ???? Sinner batte Wawrinka in 4 set e conquista il 2° turno a Wimbledon! ???????? #EurosportTENNI… -