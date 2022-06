Un altro domani anticipazioni 28 giugno 2022, Julia tra due fuochi (Di lunedì 27 giugno 2022) Nella puntata di Un altro domani in onda martedì 28 giugno 2022 vediamo che Julia scopre che sua madre non ha nessuna intenzione di aiutarla a realizzare i suoi progetti. Inizialmente la ragazza sembra giù di corda, ma Tirso la spinge a credere nei suoi sogni e a pensare a cosa vuole davvero realizzare nella vita. Julia dice che la cosa che desidera di più al mondo adesso è riaprire l’attività di Carmen, l’ebanisteria. Diana però tenta di dissuaderla facendole una proposta che proprio, secondo lei, non potrà rifiutare. Che cosa deciderà alla fine Julia? Se vi perdete questo episodio, potete rivederlo on demand su Mediaset Infinity. Amici, Sangiovanni e Giulia Stabile stanno ancora insieme? ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 giugno 2022) Nella puntata di Unin onda martedì 28vediamo chescopre che sua madre non ha nessuna intenzione di aiutarla a realizzare i suoi progetti. Inizialmente la ragazza sembra giù di corda, ma Tirso la spinge a credere nei suoi sogni e a pensare a cosa vuole davvero realizzare nella vita.dice che la cosa che desidera di più al mondo adesso è riaprire l’attività di Carmen, l’ebanisteria. Diana però tenta di dissuaderla facendole una proposta che proprio, secondo lei, non potrà rifiutare. Che cosa deciderà alla fine? Se vi perdete questo episodio, potete rivederlo on demand su Mediaset Infinity. Amici, Sangiovanni e Giulia Stabile stanno ancora insieme? ...

