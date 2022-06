Ultime Notizie – Del Vecchio, da martinitt a re degli occhiali: chi era (Di lunedì 27 giugno 2022) Vero principe dell’imprenditoria italiana Leonardo Del Vecchio non lo è stato per diritto di nascita. Tutt’altro: in un Paese dove il capitalismo familiare è ancora molto radicato Del Vecchio si afferma con la stoffa del self made man di stampo anglosassone. Il fondatore di Luxottica nasce a Milano il 22 maggio del 1935 da una famiglia di origine pugliese; orfano di padre ancora molto piccolo viene affidato dalla mamma al collegio dei martinitt dove rimane fino al diploma di scuola media. All’età di 15 anni va a lavorare come garzone alla Johnson, una fabbrica produttrice di medaglie e coppe. I proprietari della fabbrica lo spingono a iscriversi ai corsi serali all’Accademia di Brera per studiare design e incisione. Del Vecchio lascia la fabbrica dove ha imparato il mestiere e ha scoperto la sua passione del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 giugno 2022) Vero principe dell’imprenditoria italiana Leonardo Delnon lo è stato per diritto di nascita. Tutt’altro: in un Paese dove il capitalismo familiare è ancora molto radicato Delsi afferma con la stoffa del self made man di stampo anglosassone. Il fondatore di Luxottica nasce a Milano il 22 maggio del 1935 da una famiglia di origine pugliese; orfano di padre ancora molto piccolo viene affidato dalla mamma al collegio deidove rimane fino al diploma di scuola media. All’età di 15 anni va a lavorare come garzone alla Johnson, una fabbrica produttrice di medaglie e coppe. I proprietari della fabbrica lo spingono a iscriversi ai corsi serali all’Accademia di Brera per studiare design e incisione. Dellascia la fabbrica dove ha imparato il mestiere e ha scoperto la sua passione del ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - Rojname_com : Guerra Russia Ucraina, ultime notizie: bombardamenti su Kiev, Mosca in default su debito estero - news24_inter : Le opzioni per il futuro di #Sanchez ???? - sulsitodisimone : RT @meteoredit: Le #temperature sull'Italia continuano ad essere molto superiori alla media ?????. ??? Le ultime sul #caldo, quando finirà? … -