Ultime Notizie – Csel: “Anche in Regioni e Comuni sotto attese domande ‘Quota 100’, accolte 32.892 domande” (Di lunedì 27 giugno 2022) Nel febbraio 2019, all’indomani dell’emanazione del decreto che ha istituito la riforma pensionistica nota come ‘Quota 100’, l’Anci stimò che, da lì a 12-18 mesi, l’entrata in vigore della norma avrebbe portato all’uscita anticipata dai soli Comuni italiani di circa 50mila dipendenti, vale a dire oltre il 10% del personale allora in forza alle amministrazioni locali. Ma quella stima si è rivelata molto lontana dalla realtà. Se si considerano i dipendenti di Regioni e autonomie locali, le domande accolte al 31 dicembre 2021, in tre anni, sono state 32.892 (12.356 donne e 20.536 uomini). Ben al di sotto, dunque, di quanto ipotizzato per i soli Comuni nell’arco del primo anno. A evidenziarlo il Centro Studi Enti Locali ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 giugno 2022) Nel febbraio 2019, all’indomani dell’emanazione del decreto che ha istituito la riforma pensionistica nota come, l’Anci stimò che, da lì a 12-18 mesi, l’entrata in vigore della norma avrebbe portato all’uscita anticipata dai soliitaliani di circa 50mila dipendenti, vale a dire oltre il 10% del personale allora in forza alle amministrazioni locali. Ma quella stima si è rivelata molto lontana dalla realtà. Se si considerano i dipendenti die autonomie locali, leal 31 dicembre 2021, in tre anni, sono state 32.892 (12.356 donne e 20.536 uomini). Ben al di, dunque, di quanto ipotizzato per i solinell’arco del primo anno. A evidenziarlo il Centro Studi Enti Locali ...

