Tennis, Ranking ATP (27 giugno 2022): Medvedev sempre in testa, solo due azzurri nella Top-50 (Di lunedì 27 giugno 2022) Daniil Medvedev continua ad essere in testa al Ranking mondiale e lo farà sicuramente ancora per un po' di settimane, visto che l'ATP ha deciso di non assegnare punti a Wimbledon. Lo slam londinese non vedrà, però, al via il numero uno del mondo per i noti fatti della guerra russo-ucraina. Anche il secondo in classifica non ci sarà a Londra, visto che Alexander Zverev è ancora alle prese con il recupero dall'infortunio alla caviglia nella semifinale del Roland Garros contro Rafael Nadal. Lo spagnolo è al quarto posto, appena dietro Novak Djokovic, mentre in quinta posizione risale Stefanos Tsitsipas grazie al suo primo titolo sull'erba della carriera a Maiorca. Dietro al greco ci sono il norvegese Casper Ruud e lo spagnolo Carlos Alcaraz. TOP-10 Ranking ATP (al 27.06.2022) 1 Daniil ...

