Tempo di chiamare il bluff di Putin (Di lunedì 27 giugno 2022) La guerra porta sempre sorprese e quella in Ucraina non fa eccezione. Il primo ad essersene accorto è stato Vladimir Putin. Sapeva che gli ucraini si sarebbero dimostrati avversari straordinariamente feroci. La mutua diffidenza tra popolo russo e ucraino dopotutto ha radici secolari. Acuita e radicata dall’oppressione di Josef Stalin contro quest’ultimo. Putin è stato forzato a prendere decisioni impopolari, come quella di opprimere e incarcerare i suoi oppositori in casa. Non abbiamo ancora il polso delle conseguenze di queste sue scelte. Nel fratTempo sia la guerra che l’estensione delle perdite russe in Ucraina hanno imboccato una strada che non era stata preventivata dallo zar. Putin ha scatenato l’aggressività russa contro il “nemico” occidentale. Ha ordinato a Gazprom di tagliare le forniture concordate con Paesi ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 giugno 2022) La guerra porta sempre sorprese e quella in Ucraina non fa eccezione. Il primo ad essersene accorto è stato Vladimir. Sapeva che gli ucraini si sarebbero dimostrati avversari straordinariamente feroci. La mutua diffidenza tra popolo russo e ucraino dopotutto ha radici secolari. Acuita e radicata dall’oppressione di Josef Stalin contro quest’ultimo.è stato forzato a prendere decisioni impopolari, come quella di opprimere e incarcerare i suoi oppositori in casa. Non abbiamo ancora il polso delle conseguenze di queste sue scelte. Nel fratsia la guerra che l’estensione delle perdite russe in Ucraina hanno imboccato una strada che non era stata preventivata dallo zar.ha scatenato l’aggressività russa contro il “nemico” occidentale. Ha ordinato a Gazprom di tagliare le forniture concordate con Paesi ...

Pubblicità

AntonellaCica : RT @tonyscalari: Nell'era della crisi climatica la nostra percezione del caldo, di questo #caldo, deve cambiare così come il modo in cui i… - formichenews : Tempo di chiamare il bluff di Putin L’Alleanza atlantica è nata per fermare l’espansione violenta della Russia in… - DanielaPF75 : RT @tonyscalari: Nell'era della crisi climatica la nostra percezione del caldo, di questo #caldo, deve cambiare così come il modo in cui i… - MGGrasso : RT @tonyscalari: Nell'era della crisi climatica la nostra percezione del caldo, di questo #caldo, deve cambiare così come il modo in cui i… - blusewillis1 : RT @tonyscalari: Nell'era della crisi climatica la nostra percezione del caldo, di questo #caldo, deve cambiare così come il modo in cui i… -

Roma, incendio a via del Vascello: paura per la fiamme a Monteverde Le alte fiamme sono state riprese con il telefonino da alcuni passanti, che hanno anche provveduto a chiamare i vigili del fuoco. L'intervento dei pompieri ha permesso di domare le fiamme e spegnere ... Dell'uso dell'inutile ... mentre nell'università del tempo, avveniva esattamente il contrario. La ragione di questo ...d'autonomia di pensiero e di vita rispetto alle istituzioni del potere e del sapere che si suole chiamare '... Il Fatto Quotidiano Le alte fiamme sono state riprese con il telefonino da alcuni passanti, che hanno anche provveduto ai vigili del fuoco. L'intervento dei pompieri ha permesso di domare le fiamme e spegnere ...... mentre nell'università del, avveniva esattamente il contrario. La ragione di questo ...d'autonomia di pensiero e di vita rispetto alle istituzioni del potere e del sapere che si suole'... Punto da un’ape in campagna, Mauro Deiana fa appena in tempo a chiamare la fidanzata ma per lui non…