Siccità, l’allarme di Curcio: “In alcune zone non è escluso un razionamento dell’acqua anche nelle ore diurne” (Di lunedì 27 giugno 2022) “In alcune zone non è escluso il fatto che il razionamento dell’acqua porti a una chiusura temporanea” dei rubinetti “anche nelle ore diurne. Bisognerà capire anche quali sono i segnali anche climatici e metereologici delle prossime settimane. Noi vediamo ancora grande carenza di acqua”. Lo ha detto a Sky TG24 il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ospite di Buongiorno. “Noi abbiamo delle perdite in rete notevolissime dal punto di vista degli acquedotti e delle reti idrauliche – ha proseguito -. Non è che con lo stato di emergenza mettiamo a posto le perdite che sono anni che influenzano il trasporto dell’acqua nel nostro Paese. Quindi, anche qui, bisogna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) “Innon èil fatto che ilporti a una chiusura temporanea” dei rubinetti “ore. Bisognerà capirequali sono i segnaliclimatici e metereologici delle prossime settimane. Noi vediamo ancora grande carenza di acqua”. Lo ha detto a Sky TG24 il capo della Protezione Civile, Fabrizio, ospite di Buongiorno. “Noi abbiamo delle perdite in rete notevolissime dal punto di vista degli acquedotti e delle reti idrauliche – ha proseguito -. Non è che con lo stato di emergenza mettiamo a posto le perdite che sono anni che influenzano il trasportonel nostro Paese. Quindi,qui, bisogna ...

