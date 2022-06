“Scissione insensata | destino segnato” Becchi demolisce tutti e dà dell' incapace a Conte

Leggi su iltempo

(Di lunedì 27 giugno 2022) Paolo, filosofo ed opinionista televisivo, è tra gli ospiti di Quarta Repubblica, il talk show del lunedì sera di Rete4 condotto da Nicola Porro. Al centroa trasmissione c'è ladel Movimento 5 Stelle dopo l'addio di Luigi Di Maio, fondatore del nuovo partito Insieme per il futuro, e il futuro che aspetta i grillini: “Quel Movimento che nasce sulle ceneri di Casaleggio padre è già finito. Grillo si è reso conto che il Movimento è nelle mani di unche è. L'idea fondamentale era che la politica non deve diventare una professione, questa era l'ideologia dei 5 Stelle in origine, la rottura è avvenuta su questo. Che senso ha per l'Italia un'operazione del genere nel momento che le due parti restano a far parteo stesso governo. Sono destinate - chiosa ...