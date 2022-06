Primi viaggi di Putin all’estero dopo l’invasione in Ucraina (Di lunedì 27 giugno 2022) Previsti per quest’estate i Primi viaggi del presidente russo Vladimir Putin dopo che la Russia ha iniziato il conflitto contro l’Ucraina. Già questa settimana è previsto un viaggio in Tagikistan e Turkmenistan, dove il leader del Cremlino prenderà parte al vertice delle nazioni del Caspio. Prevista per l’inizio di luglio anche una visita a Grodno, Leggi su periodicodaily (Di lunedì 27 giugno 2022) Previsti per quest’estate idel presidente russo Vladimirche la Russia ha iniziato il conflitto contro l’. Già questa settimana è previsto uno in Tagikistan e Turkmenistan, dove il leader del Cremlino prenderà parte al vertice delle nazioni del Caspio. Prevista per l’inizio di luglio anche una visita a Grodno,

