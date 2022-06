Per i giovani l’unica speranza di avere uno stipendio alto è laurearsi (Di lunedì 27 giugno 2022) Una notizia positiva, finalmente. Secondo i dati di AlmaLaurea crescono i salari medi dei laureati italiani, sia a un anno che a 5 anni dal conseguimento del titolo, che esso sia di primo o di secondo livello. Parliamo di ragazzi e ragazze tra i 22 e i 35 anni, la fascia di età più svantaggiata negli ultimi decenni di stagnazione e declino, che ha visto i propri redditi allontanarsi sempre di più da quelli degli anziani. I laureati dopo la triennale hanno dichiarato di guadagnare mediamente 1.340 euro netti 12 mesi dopo la fine degli studi, una cifra che rappresenta un deciso aumento rispetto ai 1.041 del 2013, il minimo degli ultimi 15 anni. Per chi ha preso anche il titolo magistrale biennale il progresso è stato da 1.082 ai 1.355 euro del 2021. In questi anni è stato recuperato quel grande taglio delle retribuzioni che si era verificato con la Grande Recessione, e che aveva visto ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 27 giugno 2022) Una notizia positiva, finalmente. Secondo i dati di AlmaLaurea crescono i salari medi dei laureati italiani, sia a un anno che a 5 anni dal conseguimento del titolo, che esso sia di primo o di secondo livello. Parliamo di ragazzi e ragazze tra i 22 e i 35 anni, la fascia di età più svantaggiata negli ultimi decenni di stagnazione e declino, che ha visto i propri redditi allontanarsi sempre di più da quelli degli anziani. I laureati dopo la triennale hanno dichiarato di guadagnare mediamente 1.340 euro netti 12 mesi dopo la fine degli studi, una cifra che rappresenta un deciso aumento rispetto ai 1.041 del 2013, il minimo degli ultimi 15 anni. Per chi ha preso anche il titolo magistrale biennale il progresso è stato da 1.082 ai 1.355 euro del 2021. In questi anni è stato recuperato quel grande taglio delle retribuzioni che si era verificato con la Grande Recessione, e che aveva visto ...

Pubblicità

acmilanyouth : ?????? Our Under-15s are Champions of Italy! What a result, boys! ???? Campioni d'Italia Under 15! ?????? Che vittoria p… - matteosalvinimi : Applausi, tanto interesse per le proposte della @LegaSalvini su lavoro ed energia. Strette di mano dai giovani di C… - AlfredoPedulla : Questa mi mancava: #Criscito che manda messaggi privati offensivi via social. Un esempio per i giovani. Piangesse d… - lucacestola : @HoaraBorselli Sembra che a dispiacersi di questa mancanza siano soprattutto gli imprenditori disonesti, quelli che… - fdz75 : RT @DarkLadyMouse: Il mondo è andato a rotoli da quando i giovani, per lavorare, hanno cominciato a pretendere di essere pagati in euro com… -