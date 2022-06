Pasquale Salzano rieletto presidente di Simest (Gruppo Cdp). Regina Corradini D’Arienzo designata Ad

(Di lunedì 27 giugno 2022) L’Assemblea degli azionisti diha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per il triennio 2022-2025., Direttore affari europei e internazionali di Cassa Depositi e Prestiti, è stato confermato alla Presidenza con deleghe, tra l’altro, in materia di supervisione dell’attuazione delle linee di indirizzo strategico e programmatico; di rapporti istituzionali e internazionali; di comunicazione e di attività di studio e ricerca. Gli altri consiglieri sono:alla carica di Amministratore delegato); Barbara Beltrame Giacomelli; Federica Diamanti; Guido Grimaldi; Roberto Rati e Roberto Rio. L’Assemblea degli azionisti, nel formulare i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi amministratori, ...

