Mediaset è il broadcaster che cresce di più rispetto al 2021

(Di lunedì 27 giugno 2022) AscoltiSi conclude stasera una stagione record dell’ “Isola dei Famosi”. Non solo è stata l’edizione più lunga di sempre in ragione dell’interesse dimostrato dal pubblico, ma la media delle 24 puntate andate in onda quest’anno ha registrato 2,5 milioni di spettatori a puntata con il 20,3% di share sul target commerciale, media che sale al 26,5% sul pubblico 15-34 anni. Con quest’ultimo successo, si può considerare conclusa la prima parte della stagione 2022 diche ha registrato audience da incorniciare. Dall’inizio dell’anno,è ilfree italiano chedi più negli ascolti. Ed è rilevante che la crescita avvenga considerando il dato più inconfutabile – cioè il totale pubblico – e prendendo in esame le 24 ore, tutti i giorni da gennaio a giugno e tutti gli ...