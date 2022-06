Lucca torna al centrodestra dopo le polemiche. Il sostegno dell’ex leader di Casapound fondamentale per la vittoria di Pardini (Di lunedì 27 giugno 2022) Ha perso roccaforti come Verona e Catanzaro, ma il centrodestra può consolarsi con Lucca. Nella città toscana il nuovo sindaco è Mario Pardini e Lucca è l’unico capoluogo che la coalizione di Matteo Salvini e Giorgia Meloni è riuscito a scippare al centrosinistra. Una vittoria maturata sul filo: solo 600 voti hanno garantito a Pardini la vittoria alla fine di una campagna elettorale animata dalle polemiche. Il sostegno dell’ex leader di Casapound lucchese Fabio Barsanti, infatti, ha provocato l’uscita di Elio Vito da Forza Italia, e ha fatto muovere Carlo Calenda fino a Lucca (con Enrico Letta) a chiusura della campagna elettorale, per svincolarsi dal candidato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Ha perso roccaforti come Verona e Catanzaro, ma ilpuò consolarsi con. Nella città toscana il nuovo sindaco è Marioè l’unico capoluogo che la coalizione di Matteo Salvini e Giorgia Meloni è riuscito a scippare al centrosinistra. Unamaturata sul filo: solo 600 voti hanno garantito alaalla fine di una campagna elettorale animata dalle. Ildilucchese Fabio Barsanti, infatti, ha provocato l’uscita di Elio Vito da Forza Italia, e ha fatto muovere Carlo Calenda fino a(con Enrico Letta) a chiusura della campagna elettorale, per svincolarsi dal candidato di ...

