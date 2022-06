Lotito non ha dubbi: «Farò lo stadio della Lazio» (Di lunedì 27 giugno 2022) «Farò lo stadio. Come ho già costruito il centro sportivo che tutti ci invidiano». Non usa giri di parole il patron della Lazio, Claudio Lotito, parlando dell’impianto che ospiterà i biancocelesti in futuro. Lotito ne ha parlato con il sindaco Gualtieri e – come riporta il Corriere dello Sport – sul tavolo è presente la Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 27 giugno 2022) «lo. Come ho già costruito il centro sportivo che tutti ci invidiano». Non usa giri di parole il patron, Claudio, parlando dell’impianto che ospiterà i biancocelesti in futuro.ne ha parlato con il sindaco Gualtieri e – come riporta il Corriere dello Sport – sul tavolo è presente la Calcio e Finanza.

Pubblicità

MCriscitiello : Il declino di Gravina inizia con la battaglia persa sui fondi, raggiunge il culmine con il flop Mondiale, rischia c… - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Lotito non ha dubbi: «Farò lo stadio della Lazio»: «Farò lo stadio. Come ho già costruito il c… - MauroScacco : @CucchiRiccardo @bicarbomilanist Si, ma basta che non la riprenda #Lotito ?? - _ElPrincipe22 : RT @CalcioFinanza: #Lotito non ha dubbi: «Farò lo stadio della #Lazio». Tre condizioni per costruire il nuovo impianto: ecco quali https://… - CalcioFinanza : #Lotito non ha dubbi: «Farò lo stadio della #Lazio». Tre condizioni per costruire il nuovo impianto: ecco quali… -