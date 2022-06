LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: buon avvio di gara per Tocci e Marsaglia (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 11.53: Il cinese Wang si porta a 170.70 come punteggio totale. 11.49: Stesso tuffo per Lorenzo Marsaglia, che prende 71.40 e si porta a 138.05. 11.46: Doppio e mezzo avanti con due avvitamenti da 68 punti. 142.40 come punteggio totale. 11.43: Cao Yuan sporca l’ingresso negli avvitamenti in avanti e prende “solo” 70 punti. 11.38: Dopo la prima rotazione Giovanni Tocci è terzo nel gruppo 2. Poco più indietro Lorenzo Marsaglia. 11.33: 86.70 per il cinese Wang con il triplo e mezzo ritornato raggruppato. E’ in testa nel gruppo 2 11.27: buon avvio anche per Lorenzo Marsaglia. 66.65 con il ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 11.53: Il cinese Wang si porta a 170.70 come punteggio totale. 11.49: Stesso tuffo per Lorenzo, che prende 71.40 e si porta a 138.05. 11.46: Doppio e mezzo avanti con due avvitamenti da 68 punti. 142.40 come punteggio totale. 11.43: Cao Yuan sporca l’ingresso negli avvitamenti in avanti e prende “solo” 70 punti. 11.38: Dopo la prima rotazione Giovanniè terzo nel gruppo 2. Poco più indietro Lorenzo. 11.33: 86.70 per il cinese Wang con il triplo e mezzo ritornato raggruppato. E’ in testa nel gruppo 2 11.27:anche per Lorenzo. 66.65 con il ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia in gara nel gruppo 2 stasera la finale di Jodoin di Maria -… - infoitsport : LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia in gara dai 3 metri. C'è la finale della piattaforma femmin… - infoitsport : LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Jodoin di Maria conquista la finale! Tocci/Marsaglia chiudono sesti - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Jodoin di Maria conquista la finale! Tocci-Marsaglia chiudono sesti - #Tuffi… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Jodoin di Maria punta alla finale. Tocci-Marsaglia chiudono sesti - #Tuffi… -