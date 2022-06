LIVE Nuoto di fondo, Mondiali 2022 in DIRETTA: Paltrinieri vince l’argento nella 5 km! Gabbrielleschi è bronzo nella gara femminile! (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.08 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Il prossimo appuntamento con il Nuoto di fondo è per mercoledì con altre due prove. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 13.05 Taddeucci è settima. La classe 1997 non è riuscita a restare con le migliori nella parte finale ma la sua prova resta comunque molto buona. 13.04 Per Gabbrielleschi si tratta della prima medaglia individuale a un Mondiale! 13.02 Resta da capire la posizione finale di Taddeucci. L’azzurra è arrivata insieme ad altre atlete. 13.00 Quarta la tedesca Beck. 12.59 vince l’oro la brasiliana Cunha. Argento per la francese Muller e bronzo per una spettacolare ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.08 La nostratermina qui. Il prossimo appuntamento con ildiè per mercoledì con altre due prove. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 13.05 Taddeucci è settima. La classe 1997 non è riuscita a restare con le miglioriparte finale ma la sua prova resta comunque molto buona. 13.04 Persi tratta della prima medaglia individuale a un Mondiale! 13.02 Resta da capire la posizione finale di Taddeucci. L’azzurra è arrivata insieme ad altre atlete. 13.00 Quarta la tedesca Beck. 12.59l’oro la brasiliana Cunha. Argento per la francese Muller eper una spettacolare ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Nuoto di fondo, Mondiali 2022 in DIRETTA: Paltrinieri è argento nella 5 km! Iniziata la 5.00 km donne - flazia24 : RT @sportface2016: LIVE - #Nuoto #FINABudapest2022 Segui in DIRETTA la 5 km femminile in acque libere: per l'Italia ci sono Taddeucci e Gab… - flamanc24 : RT @sportface2016: LIVE - #Nuoto #FINABudapest2022 Segui in DIRETTA la 5 km femminile in acque libere: per l'Italia ci sono Taddeucci e Gab… - zazoomblog : LIVE Nuoto di fondo Mondiali 2022 in DIRETTA: Paltrinieri è argento nella 5 km. Tra poco la 5.00 km donne - #Nuoto… - sportface2016 : LIVE - #Nuoto #FINABudapest2022 Segui in DIRETTA la 5 km femminile in acque libere: per l'Italia ci sono Taddeucci… -