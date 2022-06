LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Silvia Semeraro argento nel kumite. Pallamano sotto con l’Egitto (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 17.41 Pallamano – l’Egitto ora conduce sempre col minimo scarto, per 6-5 sull’Italia. 17.34 Pallamano – l’Egitto al momento è in vantaggio per 5-4 sull’Italia. 17:27 TENNISTAVOLO – La semifinale del torneo a squadre femminile tra Italia e Portogallo è 1 pari dopo due match. 17:25 VELA – Arrivano aggiornamenti anche dal campo regate. Dopo quattro regate Luca Di Tomassi è saldamente al comando nell’IQFOIL maschile. Secondo posto per lo spagnolo Tomas Vieto, terzo l’altro italiano Nicolò Renna. 17:21 BOCCE – Nelle qualificazioni del doppio maschile della petanque sconfitta per 10-3 per Saverio Amormino ed ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 17.41ora conduce sempre col minimo scarto, per 6-5 sull’Italia. 17.34al momento è in vantaggio per 5-4 sull’Italia. 17:27 TENNISTAVOLO – La semifinale del torneo a squadre femminile tra Italia e Portogallo è 1 pari dopo due match. 17:25 VELA – Arrivano aggiornamenti anche dal campo regate. Dopo quattro regate Luca Di Tomassi è saldamente al comando nell’IQFOIL maschile. Secondo posto per lo spagnolo Tomas Vieto, terzo l’altro italiano Nicolò Renna. 17:21 BOCCE – Nelle qualificazioni del doppio maschile della petanque sconfitta per 10-3 per Saverio Amormino ed ...

