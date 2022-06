Le novità in arrivo a luglio su Sky (Di lunedì 27 giugno 2022) La programmazione Sky non accenna ad andare in vacanza, anzi, l'offerta continua a essere ricca ed eterogena, tra serie tv, film, documentari e tanti titoli in grado di garantire l'intrattenimento di qualità cui ha abituato il pubblico. A proposito di serie tv, a luglio su Sky cominciano altre novità, come The Rising, insieme alle nuove stagioni di titoli già noti, tra cui spicca il cult Westworld, giunto alla quarta stagione, Das Boot e The Blacklist. Nella programmazione del cinema di Sky, già ricco, ci sono anche parecchie premiere come i blockbuster internazionali Moonfall e Blacklight e pellicole italiane C'era una volta il crimine e Corro da te. Gli appassionati di natura, ecologia e di cultura pop a 360° trovano anche a luglio pane per i loro denti, sui canali dedicati (Sky Nature, Sky Documentaries e Sky Arte). Infine, i fan di ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 27 giugno 2022) La programmazione Sky non accenna ad andare in vacanza, anzi, l'offerta continua a essere ricca ed eterogena, tra serie tv, film, documentari e tanti titoli in grado di garantire l'intrattenimento di qualità cui ha abituato il pubblico. A proposito di serie tv, asu Sky cominciano altre, come The Rising, insieme alle nuove stagioni di titoli già noti, tra cui spicca il cult Westworld, giunto alla quarta stagione, Das Boot e The Blacklist. Nella programmazione del cinema di Sky, già ricco, ci sono anche parecchie premiere come i blockbuster internazionali Moonfall e Blacklight e pellicole italiane C'era una volta il crimine e Corro da te. Gli appassionati di natura, ecologia e di cultura pop a 360° trovano anche apane per i loro denti, sui canali dedicati (Sky Nature, Sky Documentaries e Sky Arte). Infine, i fan di ...

ParliamoDiNews : Westworld stagione 4 e le altre novità in arrivo su Sky #Now #sky #westworld #27giugno - albealias : RT @PiazzaaItalia: Vivendo in Africa qualche novità mi scappa Leggo sempre più di microchip sotto cutanei, quando 3 o 2 anni fa (non ricord… - IndicomSrl : ?? 1° luglio 2022: in arrivo importanti cambiamenti in ambito FE. Scopriamo quali nel nostro articolo:… - comingsoonit : Sarà un mese terrificante! Dal finale di #StrangerThings alla novità #ResidentEvil, ecco tutte le serie tv in arriv… -

Apple TV 2022 in arrivo con A14 e più RAM Un altro dei prodotti Apple in arrivo è la Apple TV: secondo Gurman l'azienda sta preparando una serie di prodotti da lanciare tra ... Per le novità di tvOS 16 potete fare riferimento a questo articolo . ... La mission sostenibile di Jaguar Land Rover: solo elettrico dal 2025 ...di immagine importantissimo per tutto il settore " conclude Santucci - perché prima dell'arrivo di ... l'approccio di Jaguar Land Rover è invece quello di cavalcare le novità: quando arriva il vento ... Informazione Fiscale Un altro dei prodotti Apple inè la Apple TV: secondo Gurman l'azienda sta preparando una serie di prodotti da lanciare tra ... Per ledi tvOS 16 potete fare riferimento a questo articolo . ......di immagine importantissimo per tutto il settore " conclude Santucci - perché prima dell'di ... l'approccio di Jaguar Land Rover è invece quello di cavalcare le: quando arriva il vento ... Partite IVA: tutte le novità fiscali in arrivo dal 1° luglio 2022