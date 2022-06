L’autunno del populismo. Conte e Salvini ko, ma dopo l'estate la rabbia troverà nuovi interpreti (Di lunedì 27 giugno 2022) Avvertimento a sinistra, mai confondere le amministrative con le Politiche. L’alternativa a demagoghi e urlatori è ancora tutta da costruire Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 giugno 2022) Avvertimento a sinistra, mai confondere le amministrative con le Politiche. L’alternativa a demagoghi e urlatori è ancora tutta da costruire

Pubblicità

gparagone : Agli “scienziati” del #Draghistan non serve che si allineino i pianeti, è sufficiente che finisca l’estate. Ed in… - HuffPostItalia : L’autunno del populismo. Conte e Salvini ko, ma dopo l'estate la rabbia troverà nuovi interpreti - Strama88018521 : @Salvo2410libero 3, mi da l idea dell autunno, del riposo pomeridiano ....di una piovosa giornata di novembre e di… - Alecappelli93 : RT @europea_lk: La caduta del governo bulgaro è un problema anche per la Macedonia del Nord L’esecutivo riformista di Kiril Petkov è durat… - BelloirTherese : RT @ferrarisergio4: Ma che stagione è? Non ricordo l'inverno, la primavera neppure, l'autunno non lo conosco. E allora è estate, si quella… -