Juve | Werner apre al trasferimento! Scambio con de Ligt? Ecco cosa succede

(Di lunedì 27 giugno 2022) Timoha aperto al trasferimento allantus. L'attaccante tedesco è in uscita dal Chelsea dove non è riuscito ad...

infoitsport : Werner Juve, Demicheli sicuro: «Può essere il prossimo Morata» - lazebrajuventi1 : D'altronde non è impossibile che il numero 4 bianconero rinnovi ma non è neanche sicuro dato I forti interessi dell… - sportli26181512 : Juve, futuro De Ligt: lo United insidia il Chelsea: La proposta dei Blues (45 milioni più Werner) è stata respinta:… - SalvoPanda : @young_pacho Werner deve rilanciarsi quindi acceterebbe la Juve solo se avrà la possibilità di giocare gran parte d… - SalvoPanda : @young_pacho Un'altra chiave di lettura potrebbe essere la cessione di De Ligt, nel senso che se accettassero Werne… -

Non scalda il nome di, offerto dal Chelsea come contropartita per de Ligt (troppo alto l'... c'è ancora distanza sulla valutazione del giocatore mae Roma lavorano per arrivare a un punto ...interessa alla, ma le trattative dovranno eventualmente svilupparsi separatamente. In caso di partenza di De Ligt lasi butterebbe su Kalidou Koulibaly , che può lasciare il Napoli ...L’indiscrezione legata al futuro dell’attaccante Secondo quanto riferito Suarez, accordo trovato con il nuovo club: il Pistolero ha accettato l’offerta. Suarez, accordo trovato… Leggi ...Matthijs de Ligt potrebbe lasciare la Juventus durante questa sessione di calciomercato: scambio pazzesco, decisa la contropartita ...