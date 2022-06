Incidente oggi a Roma, 4 feriti gravi in scontro frontale tra due auto (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Grave Incidente stradale oggi a Roma, in via Prenestina, all’altezza dell’incrocio con via Avola e via Pratolungo Casilino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Nello scontro frontale tra due auto sono rimaste ferite quattro persone. Una mamma e due bambini, che viaggiavano a bordo di un’auto, sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Umberto I mentre il conducente dell’altra vettura, che viaggiava da solo, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Tor Vergata. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Gravestradale, in via Prenestina, all’altezza dell’incrocio con via Avola e via Pratolungo Casilino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Nellotra duesono rimaste ferite quattro persone. Una mamma e due bambini, che viaggiavano a bordo di un’, sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Umberto I mentre il conducente dell’altra vettura, che viaggiava da solo, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Tor Vergata. L'articolo proviene da Italia Sera.

