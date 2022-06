I russi sparano su un convoglio di civili ucraini in fuga da un villaggio: ferito un uomo di 90 anni (Di lunedì 27 giugno 2022) Ogni giorno i crimini di guerra sono tanti: le forze russe hanno sparato su un convoglio di civili che stava scappando dal villaggio di Pechenihy, nella regione di Kharkiv. Lo ha denunciato il sindaco,... Leggi su globalist (Di lunedì 27 giugno 2022) Ogni giorno i crimini di guerra sono tanti: le forze russe hanno sparato su undiche stava scappando daldi Pechenihy, nella regione di Kharkiv. Lo ha denunciato il sindaco,...

Pubblicità

1Koyaanisqatsi : @HSkelsen Mentre altri russi assatanati sparano razzi su un supermercato pieno di clienti, mandandolo a fuoco, a Kremenchuk, Ucraina. - globalistIT : - Alex54170507 : RT @ZittaNonSto: @Agenzia_Ansa NON DATE RETTA AI FALSARI DELL'ANSA ascoltate in questa testimonianza video perchè i russi sparano contro le… - AriannaCiarame2 : RT @ZittaNonSto: @Agenzia_Ansa NON DATE RETTA AI FALSARI DELL'ANSA ascoltate in questa testimonianza video perchè i russi sparano contro le… - Pecjosef : @Ettore_Rosato Piscitiee ma hai capito che sparano sia i Russi che gli Ucraini, peraltro grazie anche alle nostre a… -