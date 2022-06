“Grande dolore”. Filippo Bisciglia, mesi di silenzio ma ora parla dopo la brutta notizia (Di lunedì 27 giugno 2022) dopo tanto tempo trascorso in silenzio, si tratta di mesi, ora finalmente ha deciso di parlare. Filippo Bisciglia e Temptation Island erano praticamente diventati una cosa sola, infatti moltissimi telespettatori attendevano con ansia l’arrivo dell’estate per godersi questo reality show. Ma da quest’anno non è stato messo in programmazione e quindi lui è rimasto senza trasmissioni. Attraverso un video pubblicato su Instagram, il conduttore televisivo ha espresso il suo pensiero in merito a questa situazione inedita. Filippo Bisciglia e Temptation Island non ci saranno su Canale 5. E tra l’altro solamente qualche giorno fa è venuta fuori una notizia, riguardante il suo futuro professionale. Lui via da Mediaset sembra ormai essere ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 giugno 2022)tanto tempo trascorso in, si tratta di, ora finalmente ha deciso dire.e Temptation Island erano praticamente diventati una cosa sola, infatti moltissimi telespettatori attendevano con ansia l’arrivo dell’estate per godersi questo reality show. Ma da quest’anno non è stato messo in programmazione e quindi lui è rimasto senza trasmissioni. Attraverso un video pubblicato su Instagram, il conduttore televisivo ha espresso il suo pensiero in merito a questa situazione inedita.e Temptation Island non ci saranno su Canale 5. E tra l’altro solamente qualche giorno fa è venuta fuori una, riguardante il suo futuro professionale. Lui via da Mediaset sembra ormai essere ...

